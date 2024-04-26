В Южной Корее разработали бактерию для похудения

Южнокорейские исследователи вывели бактерию, с помощью которой можно похудеть. Микроорганизм носит название «Lactiplantibacillus plantarum SKO-001» и снижает жировую массу у людей, которые склоны набирать вес.
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