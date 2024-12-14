🇺🇦Моральный дух ВСУшников с каждым днем все ниже и ниже👌 "Родные кинули, государство кинуло, командование по своему кидает, вот что теперь делать?" #ВСУ #ЗСУ #МПС #Украина #СВО.
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🇺🇦Моральный дух ВСУшников с каждым днем все ниже и ниже👌 "Родные кинули, государство кинуло, командование по своему кидает, вот что теперь делать?" #ВСУ #ЗСУ #МПС #Украина #СВО.
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