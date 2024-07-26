Обвиняемого в подрыве авто задержали в Бодруме при попытке получить паспорт Украины

30-летнего уроженеца Волгоградской области Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова, задержали в Бодруме, когда он приехал получать украинский паспорт на территории Турции.
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