По Святогорску долгое время сохранялась некоторая неопределенность, поскольку город находится, скажем так, далеко от последних известных позиций РФ в этом районе.
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