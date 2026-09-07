Житель Хабаровского края задержан за поджог станции связи по заданию ГУР Украины

Жителя Хабаровского края задержали за поджог станции связи по заданию украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
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