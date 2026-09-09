Столичное метро продлят в семи направлениях Московской области

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новые станции метро будут построены в ближайших городах Московской области: Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым