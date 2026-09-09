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ТАСС

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Столичное метро продлят в семи направлениях Московской области

Столичное метро продлят в семи направлениях Московской области

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новые станции метро будут построены в ближайших городах Московской области: Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского округа.

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