Линия фронта на Украине сегодня 24.12.2024 г.

Большая подробная карта линии фронта на Украине и соприкосновение войск РФ и ВСУ по состоянию на 24 декабря 2024 года крупно (в хорошем качестве) на русском и украинском языке в высоком разрешении.
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