Си Цзиньпин назвал целью КНР дать людям возможность хорошо жить

Истинная цель КНР — предоставить людям возможность хорошо жить. Об этом заявил председатель республики Си Цзиньпин в своей речи в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии