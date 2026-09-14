Япония представила первую в мире службу экстренной помощи для роботов-гуманоидов

Японский технологический гигант GMO Air представил первую в мире систему экстренной помощи для роботов-гуманоидов, предназначенную для оперативного устранения технических неисправностей и обеспечения бесперебойной работы роботизированного персонала.
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