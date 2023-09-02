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Игорь Григоренко о словах про «Ладу» и уровень ВХЛ: «Это было до трансферов, команда была сырая. Мальчиками для битья игроки точно не будут»

Сегодня стало известно, что воспитанник тольяттинского хоккея занял пост советника генерального директора клуба.

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