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Челябинцам покажут животное, которому 42 тысячи лет

Челябинцам покажут животное, которому 42 тысячи лет

Рассказываем, где можно будет увидеть настоящего мамонтёнка по имени Люба.Уникальный экспонат едет на Южный Урал: мамонтёнок, которому более 40-ка тысяч лет, будет представлен на выставке в челябинском Историческом музее.

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