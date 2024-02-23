Челябинцам покажут животное, которому 42 тысячи лет

Рассказываем, где можно будет увидеть настоящего мамонтёнка по имени Люба.Уникальный экспонат едет на Южный Урал: мамонтёнок, которому более 40-ка тысяч лет, будет представлен на выставке в челябинском Историческом музее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии