SHOT: туры в Дубай на Новый год могут подорожать до 400 тысяч рублей

Новогодние туры в Дубай могут существенно подорожать уже со следующей недели на фоне роста спроса. Стоимость отдельных предложений на популярные даты может достичь 400 тыс.
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