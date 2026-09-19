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Газета.ру

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SHOT: туры в Дубай на Новый год могут подорожать до 400 тысяч рублей

SHOT: туры в Дубай на Новый год могут подорожать до 400 тысяч рублей

Новогодние туры в Дубай могут существенно подорожать уже со следующей недели на фоне роста спроса. Стоимость отдельных предложений на популярные даты может достичь 400 тыс.

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