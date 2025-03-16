Белый дом показал фото Трампа с сыном Маска перед посадкой в вертолёт

Белый дом показал фотографии президента США Дональда Трампа, который направлялся к вертолёту вместе с сыном миллиардера и руководителя департамента эффективности американского правительства (DOGE) Илона Маска.
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