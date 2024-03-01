Путин анонсировал новые нацпроекты: как и кого будет поддерживать государство

В России появятся пять новых нацпроектов. Владимир Путин рассказал, в каких направлениях будет оказываться поддержкаВыступая с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин сообщил о запуске новых национальных проектов в стране.
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