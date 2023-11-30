Боксера Гаджимагомедова стал лауреатом Национальной спортивной премии

фото: Федерация Бокса России Российский боксёр, выступающий в первой тяжёлой весовой категории, серебряный призер Олимпийских игр боксер Муслим Гаджимагомедов стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как спортсмен года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии