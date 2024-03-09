Байден собрался вместе с Нетаньяху на «встречу с Иисусом»

Президент Байден заявил в четверг, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовятся к «встрече с Иисусом» по поводу гуманитарного кризиса в Газе, процитировала The New York Times (NYT) аудиозапись выступления президента, опубликованную в социальных сетях в пятницу, 8 марта.
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