Женщина порезалась консервной банкой и впала в кому на 10 дней

В Великобритании женщина заразилась пожирающими плоть бактериями из-за пореза 63-летняя жительница Великобритании Сью Уитли заразилась пожирающими плоть бактериями из-за пореза консервной банкой и едва выжила.
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