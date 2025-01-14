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Женщина порезалась консервной банкой и впала в кому на 10 дней

Женщина порезалась консервной банкой и впала в кому на 10 дней

В Великобритании женщина заразилась пожирающими плоть бактериями из-за пореза 63-летняя жительница Великобритании Сью Уитли заразилась пожирающими плоть бактериями из-за пореза консервной банкой и едва выжила.

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