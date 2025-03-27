Waze удалил Google Assistant из iOS из-за продолжающихся проблем

С момента интеграции Google Assistant для Waze на iOS в 2020 году пользователи iPhone столкнулись с постоянными проблемами, которые компания пыталась решить «более года», - написала Waze в своем сообщении, извинившись за «длительные неудобства».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии