С 47ым регионом шутки плохи: Приезжий запретил ехать по его дороге в Питере

Helen

Владимир Андрианов

Что Вы, господь с Вами, ни в коем случае не хочу обижать коренное население Питера и его области. Сам с удовольствием приезжаю в Санкт Петербург как турист. Мне нравиться пройтись по улочкам, пообщаться с местными жителями. Прочувствовать особенную культуру Ленинградцев. Вот только в последнее время наглых приезжих (понаехавших) &quot;Рустамов&quot; все больше замечаю. Замечу: я не националист, просто наглое и беспардонное поведение некоторых граждан более чм напрягает.