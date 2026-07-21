Avia.pro - СМИ Неправильный манёвр и цена спокойствия В Санкт-Петербурге, где плотность транспортного потока зачастую диктует свои суровые правила, инциденты на дорогах становятся почти обыденностью, однако каждый такой случай несет в себе массу скрытых смыслов и уроков для каждого участника движения.
С 47ым регионом шутки плохи: Приезжий запретил ехать по его дороге в Питере
Комментарии
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Helen
Владимир Андрианов
Что Вы, господь с Вами, ни в коем случае не хочу обижать коренное население Питера и его области. Сам с удовольствием приезжаю в Санкт Петербург как турист. Мне нравиться пройтись по улочкам, пообщаться с местными жителями. Прочувствовать особенную культуру Ленинградцев. Вот только в последнее время наглых приезжих (понаехавших) &quot;Рустамов&quot; все больше замечаю. Замечу: я не националист, просто наглое и беспардонное поведение некоторых граждан более чм напрягает.
Увы, как же Вы правы, а сколько замотанных в пододеяльники с выводком бродит по пешеходным улочкам, что и не поверить, что это вторая столица великой России(Руси)😱😱😱
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1 м.
Максим Чернышов
нужно отбирать права у тех чей уровень IQ ниже 90
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1 м.
Владимир Андрианов
Максим Чернышов
нужно отбирать права у тех чей уровень IQ ниже 90
Ну уж батенька вы загнули, а что с гибдд делать?😁
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1 м.
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