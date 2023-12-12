В Крыму строят новую дорогу в обход Алушты

В Крыму идет строительство новой объездной дороги, которая позволит облегчить транспортное сообщение между Симферополем и Ялтой, сообщает Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём официальном telegram-канале.
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