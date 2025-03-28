3-4 апреля (четверг- пятница) В Торговом центре " ПАССАЖ" по ул. Казачки Анны 5а Напротив Сбербанка с 9.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
3-4 апреля (четверг- пятница) В Торговом центре " ПАССАЖ" по ул. Казачки Анны 5а Напротив Сбербанка с 9.