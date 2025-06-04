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Газета.ру

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Bloomberg: Пентагон хочет сделать ставку на F-47 в разработке нового истребителя

Bloomberg: Пентагон хочет сделать ставку на F-47 в разработке нового истребителя

Министерство обороны США считает необходимым при создании истребителя шестого поколения сделать ставку на проект F-47, отложив работы по схожей программе для военно-морских сил страны, известной как F/A-XX.

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