Bloomberg: Пентагон хочет сделать ставку на F-47 в разработке нового истребителя

Министерство обороны США считает необходимым при создании истребителя шестого поколения сделать ставку на проект F-47, отложив работы по схожей программе для военно-морских сил страны, известной как F/A-XX.
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