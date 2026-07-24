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Контрафронт

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Западный берег и сектор Газа: израильские поселенцы избили и ранили палестинца ножом после того, как...

Западный берег и сектор Газа: израильские поселенцы избили и ранили палестинца ножом после того, как его автомобиль сломался на дороге Маараджат в провинции Рамалла на Западном берегу, к северо-западу от Иерихона, во второй половине дня по местному времени.

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