Пароев: "Вкусно — и точка" откроет рестораны в Крыму, когда там будет безопасно

Сеть быстрого питания "Вкусно — и точка" допускает, что в Крыму будут открыты ее рестораны. Об этом генеральный директор компании Олег Пароев сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии