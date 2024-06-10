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Пароев: "Вкусно — и точка" откроет рестораны в Крыму, когда там будет безопасно

Пароев: "Вкусно — и точка" откроет рестораны в Крыму, когда там будет безопасно

Сеть быстрого питания "Вкусно — и точка" допускает, что в Крыму будут открыты ее рестораны. Об этом генеральный директор компании Олег Пароев сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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