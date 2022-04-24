Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой благодарностью за взаимодействие с государством

Президент РФ Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи. «Отрадно сознавать, что под вашим предстоятельством Церковь развивает плодотворное взаимодействие с государством, вносит огромный вклад в продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, в воспитание подрастающего поколения, в наше непростое время заботится об укреплении согласия и взаимопонимания между людьми», — говорится в поздравлении президента РФ.