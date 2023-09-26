ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Бывший муж не пришел на 1 сентября к сыну, а сейчас орет, что это я ребенка против него настроила

Бывший муж не пришел на 1 сентября к сыну, а сейчас орет, что это я ребенка против него настроила

Бывший муж не пришел на первое сентября к сыну. Но на самом деле, это было лишь очередное невыполненное обещание, которыми бывший муж пичкал ребенка все лето.

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Комментарии
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Ольга Гусева
Большой болван. За свои слова настоящие мужчины отвечают. Но ничего страшного. И без отца вырастают прекрасные сыновья. Детям нужна любовь, а не лживые обещания. Сын понял. Это главное. Нельзя заставить любить кого-либо.
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13 час.
ONIX
Старые песни о главном....
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13 час.
Майя Maja
Это тот самый случай, когда бывшие мужья всеми путями хотят испортить жизнь ...Только не хочет бывший этого признавать, потому что глуп. А мальчик умница растет. Все правильно понимает. И очень хорошо, что у него дядя такой ответственный. Тоже занимается племянником и любит свою сестру. Вот где настоящая семья и мальчику есть с кого брать положительные примеры.
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10 час.

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