Бывший муж не пришел на 1 сентября к сыну, а сейчас орет, что это я ребенка против него настроила

Большой болван. За свои слова настоящие мужчины отвечают. Но ничего страшного. И без отца вырастают прекрасные сыновья. Детям нужна любовь, а не лживые обещания. Сын понял. Это главное. Нельзя заставить любить кого-либо.

Майя Maja

Это тот самый случай, когда бывшие мужья всеми путями хотят испортить жизнь ...Только не хочет бывший этого признавать, потому что глуп. А мальчик умница растет. Все правильно понимает. И очень хорошо, что у него дядя такой ответственный. Тоже занимается племянником и любит свою сестру. Вот где настоящая семья и мальчику есть с кого брать положительные примеры.