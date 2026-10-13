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Врач Копылов: одышка может указывать на осложнения на сердце после ОРВИ

Врач Копылов: одышка может указывать на осложнения на сердце после ОРВИ

Одышка, ухудшение переносимости физических нагрузок, нарушения сердечного ритма и боли в груди могут свидетельствовать об осложнениях со стороны сердца после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) или гриппа.

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