Врач Копылов: одышка может указывать на осложнения на сердце после ОРВИ

Одышка, ухудшение переносимости физических нагрузок, нарушения сердечного ритма и боли в груди могут свидетельствовать об осложнениях со стороны сердца после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) или гриппа.
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