Бастрыкин взял под контроль дело об удерживании ребенка на цепи в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить ему отчет о текущем ходе расследования уголовного дела, начатого после обнаружения ужасной ситуации в Санкт-Петербурге: мужчина систематически избивал свою 12-летнюю дочь, лишал ее пищи и цеплял к цепи, чтобы она не могла выходить на улицу.