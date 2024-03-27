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Бастрыкин взял под контроль дело об удерживании ребенка на цепи в Петербурге

Бастрыкин взял под контроль дело об удерживании ребенка на цепи в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить ему отчет о текущем ходе расследования уголовного дела, начатого после обнаружения ужасной ситуации в Санкт-Петербурге: мужчина систематически избивал свою 12-летнюю дочь, лишал ее пищи и цеплял к цепи, чтобы она не могла выходить на улицу.

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