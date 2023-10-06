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Закон, порядок, государство

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На Дальнем Востоке продолжает сокращаться число проблемных объектов долевого строительства жилья

На Дальнем Востоке продолжает сокращаться число проблемных объектов долевого строительства жилья

Под контролем Генеральной прокуратуры России во исполнение поручения Президента Российской Федерации в дальневосточных регионах ведется активная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.

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