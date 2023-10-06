На Дальнем Востоке продолжает сокращаться число проблемных объектов долевого строительства жилья

Под контролем Генеральной прокуратуры России во исполнение поручения Президента Российской Федерации в дальневосточных регионах ведется активная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии