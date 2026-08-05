Шеф-повара с гидами Мишлен сняли шоу в Гусь-Хрустальном

До этого съемки шоу «Повара на колесах» проходили в Гороховце. В Гусь-Хрустальный прибыли не просто известные шеф-повара, а признанные мастера кулинарного искусства, отмеченные высокими наградами и рекомендациями гидов Мишлен.
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