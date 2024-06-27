Аграрии считают, что завод «Лидея» нельзя продавать кому попало

В числе претендентов на приобретение контрольного пакета акций российских компаний, принадлежащих европейскому семеноводческому концерну «Лидея», оказался выпавший на долгие годы из информационного пространства Сергей Пластинин.
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