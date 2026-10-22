СТАМБУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал об общении с бизнесменами из Европы, которые благодарили РФ за продолжение диалога.