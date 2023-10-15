Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Миша Потапов
    Аж целых 50 миллиардов , а вывозят в день сколько?Российские деньги...
  • Леонид Попивняк
    Да он на Русский язык всегда переходит когда на суржике таких слов нет))))).....вы когда нибудь слышали лекцию по Выс...Мойва и люди
  • Алексей Смирнов
    Если такое и произошло, то явно не по доброй воли отечественного бизнеса.Российские деньги...

Арестована вся команда адвокатов Haвального*

Арестована вся команда адвокатов Haвального*

"Ибо неча." Только что Басманный суд послал троих "сподвижников" на нары. Четвертая на очереди. Обвинение любопытное.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
.....Вы знаете.....спорный вопрос.....а по вашему мнению не стали лучше жить????....по крайней мере всей этой &quot;школоты&quot; с айфонами в руках и криками &quot;мы здесь власть&quot; на улицах уже не видно.....
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6 час.
Сергей Алексеев
Давно пора сажать адвокатов отмазывающих явных преступников.
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4 час.
Олег Самойлов
А КАК надо начать жить? Как при гениальных секретарях?
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4 час.

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