"Ибо неча." Только что Басманный суд послал троих "сподвижников" на нары. Четвертая на очереди. Обвинение любопытное.
Арестована вся команда адвокатов Haвального*
Комментарии
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Леонид Попивняк
.....Вы знаете.....спорный вопрос.....а по вашему мнению не стали лучше жить????....по крайней мере всей этой "школоты" с айфонами в руках и криками "мы здесь власть" на улицах уже не видно.....
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6 час.
Сергей Алексеев
Давно пора сажать адвокатов отмазывающих явных преступников.
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4 час.
Олег Самойлов
А КАК надо начать жить? Как при гениальных секретарях?
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4 час.
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