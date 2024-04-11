Дорога Путина к Армагеддону

ТГ

Татьяна Гусева

По любому, нас поставили в такие условия, когда стало понятно, что Украину нужно добивать. В том смысле, что полностью брать её в свои руки, устроить террор по отношению к тем, кто продолжит вести свою идею "москоляку на гиляку" в народ. С остальными, с каждым из них, говорить подолгу, и узнавать их отношение к русским. А что касается войны с НАТО... А что, разве сейчас мы не с НАТО воюем? Россия уже неоднократно воевала со всем миром, и пока справлялась.