Автор : Пол Крейг Робертс Бесконечная война Путина окончится ядерным Армагеддоном. Правительство Соединенных Штатов, вещая устами госсекретаря Блинкена, проигнорировало все предупреждения России на этой неделе, заявив: «Украина станет членом НАТО.
Дорога Путина к Армагеддону
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТГ
Татьяна Гусева
По любому, нас поставили в такие условия, когда стало понятно, что Украину нужно добивать. В том смысле, что полностью брать её в свои руки, устроить террор по отношению к тем, кто продолжит вести свою идею "москоляку на гиляку" в народ. С остальными, с каждым из них, говорить подолгу, и узнавать их отношение к русским. А что касается войны с НАТО... А что, разве сейчас мы не с НАТО воюем? Россия уже неоднократно воевала со всем миром, и пока справлялась.
Ответить
5 час.
Vovan
У меня, как обывателя, все это в голове было! У не должна существовать! Только в утиль!
Ответить
2 час.
Gennady Sokolovsky
ПРИДУРОК этот "пол крейг робертс".
Ответить
2 час.
Свежие комментарии