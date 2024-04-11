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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Дорога Путина к Армагеддону

Дорога Путина к Армагеддону

Автор : Пол Крейг Робертс Бесконечная война Путина окончится ядерным Армагеддоном. Правительство Соединенных Штатов, вещая устами госсекретаря Блинкена, проигнорировало все предупреждения России на этой неделе, заявив: «Украина станет членом НАТО.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
По любому, нас поставили в такие условия, когда стало понятно, что Украину нужно добивать. В том смысле, что полностью брать её в свои руки, устроить террор по отношению к тем, кто продолжит вести свою идею &quot;москоляку на гиляку&quot; в народ. С остальными, с каждым из них, говорить подолгу, и узнавать их отношение к русским. А что касается войны с НАТО... А что, разве сейчас мы не с НАТО воюем? Россия уже неоднократно воевала со всем миром, и пока справлялась.
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5 час.
Vovan
У меня, как обывателя, все это в голове было! У не должна существовать! Только в утиль!
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2 час.
Gennady Sokolovsky
ПРИДУРОК этот &quot;пол крейг робертс&quot;.
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2 час.

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