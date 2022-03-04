Джа Морэнт исполнил эффектный аллей-уп

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт порадовал болельщиков очередным эффектным моментом. Во встрече с «Бостоном» (107:120) Морэнт забил сверху левой рукой после навеса Кайла Андерсона.
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