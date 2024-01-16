«Придумывает все что угодно»: Садальский раскритиковал Миронову за разговоры об отце

Отец Марии Мироновой – Андрей Миронов был одним из самых популярных советских актеров. Талант, харизма и многие другие качества сделали его героем разных фильмов, которые зритель по сей день не устает пересматривать.
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