В сегодняшних реалиях, когда большинство женщин (особенно менструирующих) редко употребляют говядину, часто придерживаются вегетарианства, выявляется недостаток, а то и дефицит железа.
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В сегодняшних реалиях, когда большинство женщин (особенно менструирующих) редко употребляют говядину, часто придерживаются вегетарианства, выявляется недостаток, а то и дефицит железа.