В Новосибирске курьер оторвал табличку с номерами квартир в лифте новостройки

Курьер старательно отрывал табличку под прицелом установленной в лифте камеры видеонаблюдения.Курьер с розовой сумкой на плечах оторвал табличку с номерами квартир в лифте дома на улице Кирова, 225 в Октябрьском районе Новосибирска.