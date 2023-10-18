В Новосибирске курьер оторвал табличку с номерами квартир в лифте новостройки

Курьер старательно отрывал табличку под прицелом установленной в лифте камеры видеонаблюдения.Курьер с розовой сумкой на плечах оторвал табличку с номерами квартир в лифте дома на улице Кирова, 225 в Октябрьском районе Новосибирска.
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