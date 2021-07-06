Daily Storm

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«Спид.Центр» пожаловался Мурашко на отказ в вакцинации зараженным ВИЧ

«Спид.Центр» пожаловался Мурашко на отказ в вакцинации зараженным ВИЧ

Фонд призвал Минздрав защитить права пациентов и обязать врачей отказаться от такой практики«Спид.Центр» обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с жалобой на отказы в вакцинации от COVID-19 в больницах для россиян, больных ВИЧ-инфекцией.

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