«Спид.Центр» пожаловался Мурашко на отказ в вакцинации зараженным ВИЧ

Фонд призвал Минздрав защитить права пациентов и обязать врачей отказаться от такой практики«Спид.Центр» обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с жалобой на отказы в вакцинации от COVID-19 в больницах для россиян, больных ВИЧ-инфекцией.