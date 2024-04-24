Частный бизнес займется разминированием новых регионов

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Прудников Частный бизнес собирается принять активное участие в гуманитарном разминировании на освобожденных в ходе спецоперации по защите Донбасса территориях, сообщили в газете "Известия".
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