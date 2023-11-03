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Россия смогла избежать американской ловушки на Украине — Reuters

Россия смогла избежать американской ловушки на Украине — Reuters

США планировали спровоцировать Москву на эскалацию украинского конфликта.Немецкое издание Reuters сообщает со ссылкой на письмо четырёх американских конгрессменов, что "ястребы" хотят предложить США передать новые ракеты ATACMS для ВСУ.

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