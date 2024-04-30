Екатерины Волковой родила двойню от женатого мужчины

Актриса Екатерина Волкова призналась, что жена любовника не дает ему развода. Месяц назад артистка Екатерина Волкова рассказала поклонникам важную новость — в свои 50 лет актриса стала бабушкой во второй раз.
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