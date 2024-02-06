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Нейропсихолог Каниметов: зависимость ребенка от гаджетов может указывать на проблемы с самореализацией

Нейропсихолог Каниметов: зависимость ребенка от гаджетов может указывать на проблемы с самореализацией

Нейропсихолог Кубат Каниметов рассказал, как снизить зависимость ребенка от гаджетов. Частое использование планшетов и смартфонов может указывать на проблемы с самореализацией у детей, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

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