Нейропсихолог Каниметов: зависимость ребенка от гаджетов может указывать на проблемы с самореализацией

Нейропсихолог Кубат Каниметов рассказал, как снизить зависимость ребенка от гаджетов. Частое использование планшетов и смартфонов может указывать на проблемы с самореализацией у детей, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
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