Старшая дочь 57-летней Шукшиной раскрыла причину, по которой мать вычеркнула ее из своей жизни

Анна Трегубенко начала заниматься бодибилдингом Старшая дочь 57-летней Марии Шукшиной заявила, что мать не поддерживает ее в необычном увлечении – бодибилдинге, что и стало причиной разрыва семейных отношений.
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