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Хинштейн возмутился, что с арендаторов складов для гумпомощи потребовали плату

Хинштейн возмутился, что с арендаторов складов для гумпомощи потребовали плату

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе оперативного совещания в правительстве региона раскритиковал решение предпринимателей взимать плату за пользование складами для гуманитарной помощи.

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