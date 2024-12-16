Хинштейн возмутился, что с арендаторов складов для гумпомощи потребовали плату

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе оперативного совещания в правительстве региона раскритиковал решение предпринимателей взимать плату за пользование складами для гуманитарной помощи.
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