В Пентагоне заявили, что приступили к реализации долгосрочного плана по защите

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yumashev

Над нейтральными водами Чёрного моря летают самолёты разведчики НАТО. После чего ВСУ наносят удар по Крыму. Надо предупредить США, что их разведывательные самолёты вмешиваются в военные действия на территории России, поэтому военные самолёты НАТО появившиеся над Чёрным морем после 30 июля будут сбиты. Эти акции надо рассматривать, как единичные акции защиты, не исполняющие функций нападения на НАТО. Полёты разведывательных самолётов над Чёрным морем надо признать ошибкой допущенной командованием НАТО, а их уничтожение исправление ошибки. Юридические обоснования должны быть как в оборонных документах РФ, так и США и НАТО. Надо только поработать.