Бессмертный Полк шагает по России: В одном строю внук, сын, отец и дед. И этой светлой памяти и силе, Одной победе, что на всех, преграды нет! Вновь единенье нам дано изведать - Добро, как в сказке, снова победит! Я помню праздник - тридцать лет Победы: Идут колонны, и проспект гудит, Гремит «Ура!», шагают ветераны: Быть каждый мог мне дедушкой родным, А я степные алые тюльпаны Несу тому, кто не пришёл с войны.
Бессмертный полк шагает по России
Комментарии
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Елена НН
Я написала это стихотворение в 2016м году, когда увидела могучее по своей силе шествие Бессмертного полка на Мамаев курган. Это шествие напомнило мне 1975й год, когда ещё живые ветераны войны приехали со всех городов, республик и стран, чтобы пройти победным маршем на Мамаев курган, а я, будучи пионеркой, встречала это шествие на своей родной улице, чтобы вручить цветы ветеранам. Мне тогда один ветеран подарил значок 30 лет Победы , и мы вместе с ним дальше на Мамаев курган. Шли несколько километров, эта волна людская несла в себе огромную светлую силу. Я запомнила это чувство на всю жизнь. И вот это чувство единения светлых сил повторилось в шествии Бессмертного полка. С днем Победы!
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