У жителя Тамбовской области знакомая похитила с карты крупную сумму денег

Сотрудникам уголовного розыска отделения полиции р.п. Умет поступила информация о том, что некая женщина совершила преступление в отношении своего знакомого, в ходе которого он лишился крупной суммы денег.
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