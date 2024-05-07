Сергей Лёвкин: в Департаменте градостроительной политики прошло совещание с производителями кабельной и стекольной продукции

Одной из наиболее актуальных задач Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, которую поставил Мэр Москвы Сергей Собянин, является создание производственных мощностей по выпуску импортозамещающей конкурентоспособной продукции строительного назначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии