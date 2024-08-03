Критические дни у мужчины: как их определить

Если вы думаете, что критические дни бывают только у женщин, то вы глубоко ошибаетесь. Мужской организм также подвержен влиянию гормонов, из-за чего у представителей сильного пола наблюдается так называемый СМР — синдром мужской раздражительности.
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